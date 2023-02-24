Сколько украинцев хотят бомбить россию - ответ социологов

Украинцы вопреки всему сохраняют не только единство, но и человечность и б

россия с началом полномасштабного вторжения регулярно наносит удары по Украине, в тоже время наша страна официально не применяла своего оружия по вражеской территории. Однако, большинство украинцев жаждут ударов по россии.

Это выяснили социологи КМИС в своем новом опросе.

Как стало известно, большинство респондентов (90%) считают необходимым удары по территории российской федерации. При этом существуют определенные различия в мнениях, какие именно объекты нужно поражать ударами:

38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам;

39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры;

13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама россия.

Против нанесения таких ударов высказались всего 7% опрошенных.

Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство (89-92%) поддерживают нанесение ударов по территории россии, но наибольшая поддержка в этом вопросе — на востоке страны.

"Даже среди респондентов, готовых к уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории россии", — говорится в материале.

"Как и по многим общественно важным вопросам, сейчас украинцы демонстрируют консолидированную позицию относительно необходимости наносить удары по территории россии. Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в россии, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам"), абсолютное большинство поддерживает удары по территории россии, причем значительная часть считает , что не следует ограничиваться только военными объектами", — говорит Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время мало респондентов, учитывая ужасы военных преступлений рф и искреннюю поддержку подавляющим большинством россиян войны против Украины, хотели бы и ударов по населению россии: "Украинцы вопреки всему сохраняют не только единство, но и человечность".

Напомним, ранее мы писали о том, что Социологическая компания провела опрос среди украинцев по поводу их жизни во время войны, ожиданий и реалий.

Также мы сообщали о том, что социологи спросили у украинцев чувствуют ли они себя в большей безопасности, чем раньше.