Как год полномасштабной войны изменил Украину, россию и мир – анализ от дипломата

По мнению бывшего главы МИД Владимира Огрызко, без Украины теперь уже не будет системы безопасности ни в Европе, ни глобально

В пятницу, 24 февраля, в годовщину вероломного широкомасштабного вторжения рф в Украину, войска агрессора продолжают атаковать позиции ВСУ на Донбассе и обстреливать украинские города. При этом россия пожинает новые санкции, а Украина получает очередные сигналы поддержки из стран Евросоюза, а также от США. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", как эта война изменила нашу страну, мир и россию.

"В целом итоги этого очень кровавого, очень страшного года – позитивные для цивилизованного мира, частью которого является и Украина", – считает Владимир Огрызко.

По его словам, эта война изменила цивилизованный мир. Тот, поясняет эксперт, наконец, очнулся от спячки, в которой находился десятки лет. Осознал, ЧТО такое на самом деле российская федерация. Что это – дикая страна, которая не имеет, скорее всего, права существовать, потому что является глобальной угрозой.

"И Запад это признал, – отмечает эксперт. – Надеюсь, постепенно дорастет он до другого понимания. Что с такой страной надо заканчивать. Такого понимания Запад пока не демонстрирует. Он продолжает устами руководителей некоторых государств (прежде всего, некоторых представителей ЕС) рассказывать, что рф якобы должна сохраниться в нынешнем виде. Что она не может исчезнуть. Что с ней надо договариваться. Транслируется какой-то бред о высокой культуре россиян, имеющей глубокие корни, о важности прислушиваться к самой большой географически державе мира. Это говорит о том, что некоторые на Западе, к сожалению, пока так и не поняли, ЧТО на самом деле представляет собой россия… Но это не страшно. Это пройдет, как прошла уверенность в том, что россия имеет вторую армию мира, что она может стать демократической державой. Для Запада эта война, особенно те ее извращенные формы, которые применяет рф, стала настоящим политическим землетрясением. В итоге полезным для того, чтобы лучше ориентироваться в современном мире".

По словам экс-главы МИД, Украину этот год реально сделал субъектом международных отношений.

"Без нас про нас никто говорить уже не будет, – уверен эксперт. – Это я считаю большим позитивом. Мы смогли осознать себя как действительно европейская нация, которая реально понимает, что такое ценности. Более того – именно Украина напомнила Западу об этих самых ценностях, об их важности, о том, что пора о них не только говорить, но и реально жить, согласно им, защищая их. Очевидно, что в этом плане мы будем прогрессировать. Без Украины теперь уже не будет системы безопасности ни в Европе, ни глобально. Мы выбороли это кровью. И это не может не учитываться. Кроме того, год полномасштабной войны показал, что мы точно будем в ЕС и НАТО. Несмотря на попытки некоторых стран пытаться вставить нам палки в колеса. Палки эти всё слабее, их всё меньше, а колеса наши всё быстрее вертятся в сторону европейской и евроатлантической интеграции".

Ну, а для россии год полномасштабной войны стал началом конца, считает Владимир Огрызко. Она, акцентирует дипломат, сама себя дискредитировала, загнала в тупик из которого уже не выйдет.