"Вступаем в новый этап войны": Климкин рассказал, чего ждать от сотрудничества Китая и россии

Поставки оружия Китаем россии могут быть ответной реакцией на действия США в Тайване

Информация о том, что Китай может поставлять россии оружие, является тревожной. Но пока что у Пекина нет желания на самом деле развертывать программу военной поддержки москвы.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, у Китая нет интересов в войне с Украиной, но его возмущают американские меры касательно Тайваня и правительство таким образом пытается "показывать" зубы.

Климкин подчеркнул, что к сотрудничеству россии и Китая нужно относиться внимательно. Долгое время идут разговоры о поставках беспилотников, но делать практические шаги у Пекина пока нет намерений.

"О беспилотниках уже долгое время идет речь. Я слышал это из многих источников. Но пока (по тому, что я знаю), не вижу желания Китая разворачивать программу военной поддержки россии. Такой шаг, конечно, изменил бы и геополитический, и военный расклады", — отметил экс-глава МИД.

В то же время, Китай реагирует на американские меры в отношении Тайваня. Американцы тренируют тайваньских военных и расширяют присутствие своих подразделений на острове. Любое расширение этого сотрудничества будет вызывать ответную реакцию Китая.

Помощь россии может быть ответом на такое поведение США. Однако, правительство страны внимательно следит за войной в Украине, и поставка даже 100 беспилотников россии не поможет им переломить ход войны, считает Павел Климкин. Но если Китай на самом деле вступит в войну в Украине, то это изменит геополитику мира и станет новом этапом в сражении.

"Это действительно чистая геополитика и говорит о том, что мы вступаем в новый этап войны — геополитический, где будет игроком Китай, где (скорее всего) появятся и другие игроки", — резюмировал бывший министр иностранных дел Украины.

Больше о новом геополитическом этапе войны с участием Пекина читайте на сайте "Телеграфа" в статье: "Китай показал зубы и может кусаться: Климкин об оружии КНР для путина и мирном плане".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ЕС предупредили Китай о последствиях военной помощи россии. Если Пекин начнет это делать, то перейдет через "красную линию" в двусторонних отношениях.