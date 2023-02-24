"Он может - мы не можем": Зеленский об Эрдогане и возможных переговорах с россией

Глава государства отметил, что просил Эрдогана организовать встречу с путиным еще до полномасштабного вторжения

Сегодня состоялась пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую президент Владимир Зеленский проводит к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Глава государства ответил на вопрос турецкого журналиста о том, принял ли бы он предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сесть за стол переговоров с путиным, если бы тот подготовил эту встречу.

По словам Зеленского, он просил президента Турции об этом еще до начала полномасштабной войны. Однако тогда тот не смог организовать эту встречу.

"Он знает мою позицию. Мы об этом говорили еще до войны. Я ему говорил: "Посадите путина за стол переговоров. Нельзя допустить риска полномасштабной войны". Он не смог тогда этого сделать. И не только он", — сказал президент.

Он добавил, что сейчас Эрдоган говорит, что мог бы организовать эту встречу. Однако на данный момент переговоры уже невозможны.

"Сейчас он считает, что он может. Но уже мы не можем. Уже не с кем разговаривать", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года президент Турции предложил себя в качестве посредника между Украиной и россией в процессе установления долгосрочного мира.