Байден отказывает Украине в F-16, а Эрдоган звонит путину: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали для вас в одном материале главные события ночи с 24 на 25 февраля

Для Украины продолжился девятый год войны и начался второй — относительно полномасштабного вторжения. К счастью, несмотря на отдельные анонсы военных и властей по поводу возможных атак, ночь на 25 февраля прошла относительно спокойно. Однако это не значит, что не происходило ничего. "Телеграф" сделал подборку важных ночных событий, чтобы вы ничего не пропустили за время, пока отдыхали.

На Белгородщине были "хлопки"

На территории Белгородской области рф в ночь на 25 февраля было весьма "жарко". В частности, местные жители не раз фиксировали взрывы и яркие вспышки в небе. Отдельные видео свидетельствуют, что спать россиянам было тяжеловато, ведь "хлопок" был весьма громким. Местные же власти традиционно заявляли об "успешной работе ПВО".

Два стула Эрдогана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне вечером успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после этого позвонил по телефону российскому диктатору владимиру путину. С главой Кремля, согласно данным пресс-службы Эрдогана, они говорили о последствиях землетрясений в Турции, а также "развитии событий вокруг российско-украинской войны, которая началась год назад".

"Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Выразив искреннее желание Турции возродить соглашение, достигнутое в Стамбуле, президент отметил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом вопросе", — заявили представители политика.

Байден не оценил "мирный план" Китая

По мнению президента США Джо Байдена, "мирный план", представленный Пекином, выгоден только российской федерации. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Если путин аплодируют ему, то как это может быть хорошо? — поинтересовался политик. — Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что реализация китайского плана была бы выгодна кому-то, кроме россии".

Интересно, что в то же время в МИД Украины этот документ назвали "в целом интересным", однако Дмитрий Кулеба говорит, что Украина совершенно не согласна минимум с одним из пунктов — по "односторонности санкций". По словам министра, санкции являются важным инструментом влияния на страну-агрессора.

Истребителей F-16 от США пока не будет

Об этом заявил американский лидер Джо Байден, комментируя нынешнюю ситуацию на фронте в Украине. По его мнению, в настоящее время нечем обосновать необходимость предоставления такой техники украинской армии. Однако и говорить о "никогда" насчет передачи самолетов политик не собирается. Тем не менее, "сейчас ему [Зеленскому] не нужны F-16", убежден Байден.

В Сумской области враг обстрелял маршрутку

Как стало известно с вечерней сводки Сумской ОВА, около 5 вечера 24 февраля российские войска произвели обстрел Хотинской громады. Под огонь противотанковых управляемых ракет попала маршрутка "Журавка — Сумы" в районе села Водолаги. Травмы получили четыре человека, среди которых и водитель транспортного средства. Предварительно им установлен диагноз "контузия", все они госпитализированы.

Данилов рассказал об охоте на российскую агентуру

По словам главы СНБО Алексея Данилова, первоначальные намеки на возможность полномасштабной войны с Россией появились еще в конце октября 2021 года. К тому же украинские власти, утверждает чиновник, активно противодействовали агентуре кремля внутри страны.

"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне", — утверждает Данилов.

Ситуация со светом

На 25 февраля представители ДТЭК пообещали сутки без отключений электроэнергии почти во всех регионах Украины. "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления, что позволяет обойтись без блекаутов даже по графику.

Единственное, о чем предупреждают энергетики, это возможные отключения из-за повреждений в некоторых энергоузлах. Отдельно упомянули Одессу и Одесский район, где продолжат действовать графики стабилизационных отключений в связи с сетевыми ограничениями.