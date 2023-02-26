Укр

Война — день 368: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, но получают отпор

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Бои за Украину длятся 368 дней
Бои за Украину длятся 368 дней

Оперативно о главном 26 февраля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 368 дней. Атаки оккупантов продолжаются северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области и в целом пытается наступать на пяти направлениях. Однако российское продвижение осложняется активным противодействием партизан, которые саботируют их действия в южных областях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина должна стать членом НАТО после окончания войны.

"Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО", — сказал он.

С данными за 23 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 365: оккупанты давят на Донбассе и "утюжат" города

О происходившем 24 февраля читайте в материале: Год с начала широкомасштабного вторжения: россияне продолжают безуспешно атаковать ВСУ на Донбассе

Информация за 25 февраля доступна в сводке: Война — день 367: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и обстреливают мирные города.

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#Украина #Россия #Война