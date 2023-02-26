"Останутся в памяти навсегда": Залужный тронул украинцев архивным фото

По мнению Главнокомандующего ВСУ, Украина понесла невосполнимую потерю

В воскресенье, 26 февраля, исполняется 40 дней с момента трагической гибели руководства МВД Украины во время крушения вертолета в Броварах. Почитая память погибших коллег, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился в сети архивным снимком, на котором вместе с главой Минобороны Алексеем Резниковым обнимается с ныне покойными Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным.

Воспоминания о коллегах генерал опубликовал на официальной Facebook-странице. По его словам, викатастрофа, забравшая многих представителей министерства внутренних дел, экипаж вертолета ГСЧС и гражданских людей, стала ужасным инцидентом.

Особой утратой для Залужного стала, конечно, гибель Монастырского и Енина, с которыми он тесно сотрудничал, особенно во время полномасштабного вторжения в РФ.

Архивное фото Залужного, сделанное в первые дни полномасштабной войны

"В моей памяти Денис и Женя останутся навсегда. Эта фотография сделана в первые дни открытой войны с РФ. Я чувствовал от них колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь. Это невосполнимая потеря для всего государства и лично для меня", — отметил генерал в подписи на фото.

Валерий Залужный выразил свои соболезнования всем, кто потерял родных в результате падения вертолета под Киевом. Разделяют эмоции Главнокомандующего ВСУ и большинство украинцев, которые сразу же откликнулись на публикацию.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Еще 25 человек пострадали, среди них также были несовершеннолетние, ведь вертолет упал возле детского сада.

Следует отметить, что на церемонии прощания с погибшим руководством МВД присутствовал и президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Во время разговора с родными усопших украинский лидер не смог сдержать слез.

"Телеграф" также писал, что упоминал о последней переписке с министром Денисом Монастырским певец Святослав Вакарчук. Разговор теперь выглядит весьма символичным.