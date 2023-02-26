"Нам есть куда продвигать свои войска": в ВСУ объяснили, что сейчас происходит в Приднестровье

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, ждать ли угрозы со стороны территории Молдовы

Ситуация в молдавском Приднестровье остается контролируемой, хотя россия и не прекращает обвинять Украину в "подготовке нападения". По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, сейчас южные границы Украины плотно укреплены, поэтому дополнительной угрозы ожидать не стоит.

Заявление пресс-офицера цитирует издание "Новости.LIVE Одесса". Гуменюк подчеркивает, что все действия российской пропаганды направлены на лживые обвинения Украины в готовности совершать определенные провокации.

"Снова включается реагирование с народной лирики: громче всех "держи вора" кричит обычно сам вор. Так и здесь происходит, что пытаются обвинить Украину в том, что она готовит какое-то нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", — подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, ситуация остается стабильной, украинская граница плотно укреплена. При этом ответные действия по усилению контроля на этом отрезке территории осуществлялись еще до полномасштабного вторжения — как ответ на вероятную угрозу от российского контингента в Молдове.

Также Наталья Гуменюк поспешила успокоить тех, кто нервничает из-за возможного перебрасывания россией дополнительных войск на территорию Приднестровья.

"Простая школьная география говорит о том, что подкрепление им ждать неоткуда", — прокомментировала она вероятность высадки российского десанта в Молдове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в первые дни полномасштабной войны с рф территорию Украины частично обстреливали и из Приднестровья. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

Неудивительно, что в Молдове наконец пришли к выводу, что незаконные российские формирования в стране следует демилитаризировать.