Трупы российских военных гниют и сохнут в полях

В ходе полномасштабной войны в Украине российские оккупанты несут огромные потери на фронте. Однако "своих не бросаем" — это лишь громкая фраза россиян, а на деле же тела мертвых захватчиков лежат в полях и становятся пищей для диких животных.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с 23-летним украинским военным Ярославом, который сейчас находится на передовой. Защитник рассказал, что российские военные, действительно, бросают тела своих погибших побратимов под Бахмутом, где уже который месяц ведутся очень тяжелые бои.

Далее трупы российских оккупантов гниют и сохнут в полях, после чего нередко могут становиться пищей для лисиц или кабанов. Ярослав подчеркнул, что лично он не был свидетелем такого, однако не исключает, что это может происходить.

Отметим, что в феврале владелец российской ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что набранные в качестве "военных" зэки несут большие потери из-за "снарядного голода". Он также опубликовал фотографию, на которой видны тела "вагнеровцев", уничтоженных ВСУ под Бахмутом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Великобритании в феврале 2023 года рассказали, какие потери несет россия. Речь идет о трехзначных цифрах ежедневно.