Торговцев запрещенными веществами в Украине начали массово разоблачать и сдавать

Акцию "Поймай барыгу" громко анонсировал блогер и журналист Стас Домбровский. Он призвал всех, кто располагает информацией о работе подпольных лабораторий, обычных распространителей и "закладчиков", передавать данные. За два дня в базе блоггера – уже сотни имен и адресов. Всем, кто присоединится к акции, гарантировано достойное вознаграждение, к тому же наличными.

Автор идеи – анонимный меценат из Мексики. Уже скоро он приступит к выплатам всем, кто выполнит простые условия: фото-видео фиксация и обращение в полицию.

Стартует охота на торговцев уже на днях. Присоединиться к нему меценат приглашает и работающих работников силовых структур. Для этого полицейским или сотрудникам других ведомств достаточно просто подключить своих знакомых и через них передать всю информацию. Премия будет немалой, сообщает блоггер Домбровский. За одного торговца активист получит 1 тыс. долларов, столько же за "закладчика", за торговца в зоне боевых действий — 3 тыс. долларов, а за нарколабораторию — 25 тысяч долларов. Главное — действовать по инструкции и в рамках закона. А окончательная сумма будет зависеть от того, сколько товара изъято при задержании.

Уже скоро анонимный меценат "Мексиканец" выйдет на интервью с Домбровским. Борец с нелегальной торговлей запрещенными препаратами обнародует алгоритм, согласно которому каждый украинец сможет приобщиться к уничтожению черного рынка распространителей веществ. Именно с этого момента пойдут реальные выплаты крупных сумм. Их получат все, кто откликнется на предложение и выполнит необходимые условия.

В то же время "Мексиканец" предлагает сотрудничество также иностранным спецслужбам. При этом объявляет контактную информацию телефон +447849913131 и канал в YouTube.