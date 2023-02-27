Глава ЦРУ о разговоре с Зеленским перед вторжением рф: "Ему было трудно"

Зеленский пребывал в затруднительном положении, но был очень сосредоточенным

Директор Центрального разведуправления США Билл Бернс виделся с президентом Украины Владимиром Зеленский незадолго до полномасштабного российского вторжения. Он рассказал, как это было и в каком состоянии тогда находился глава нашего государства.

Глава ЦРУ рассказал, что в середине января 2022 года у него была встреча с Зеленским, чтобы изложить самые последние разведывательные данные, имеющиеся у США, о планах россии по полномасштабному вторжению. Тогда рф планировала взять Киев, обезглавить режим и установить там пророссийскую власть. Об этом пишет издание Politico.

Также Бернс ознакомил президента Украины с рядом подробностей, например, о том, что россия хочет захватить аэропорт к северо-западу от Киева (речь идет об аэропорте "Гостомель". — Ред.) и использовать его в качестве плацдарма для ввода воздушно-десантных войск, а также для ускорения захвата Киева.

Как отметил Билл Бернс, в том разговоре Зеленский был очень сосредоточен, но в то же время было заметно, что ему трудно.

"Я был очень впечатлен им (Зеленским. — Ред.) тогда, но я также мог понять затруднительное положение, в котором он находился. Он не хотел спровоцировать экономическую или политическую панику в Украине. Он с осторожностью относился к таким шагам, как полная мобилизация украинских Вооруженных сил, которые путин мог затем использовать как доказательство провокации", — сказал глава ЦРУ.

Также он отметил, что Зеленский воспринял полученную информацию очень серьезно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент США Джо Байден рассказал, о чем его попросил Зеленский в день полномасштабного российского вторжения в Украину.