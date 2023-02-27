Вторжение россии в Украину: советник Байдена эмоционально рассказал, что его поразило

Салливан был поражен еще до 24 февраля

К годовщине полномасштабного российского вторжения советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, какие события больше всего потрясли его сознание в войне россии против Украины.

Своими мыслями он поделился с изданием Politico.

По его словам, еще перед началом полномасштабной войны больше всего его впечатлило осознание того, что война неизбежна и то, что этот шаг со стороны россии будет настоящим безумием. Он отметил, что осознавать одновременно эти два факта было трудно.

"Что было трудно понять, так это то, что доказательства подавляющим большинством указывали на тот факт, что это должно было произойти (война — Ред.), и в то же время разведданные также подавляющим большинством указывали на тот факт, что это было "безумным шагом для того, чтобы это делать". Странно воспринимать оба этих утверждения одновременно: хорошо, это должно произойти, но это действительно стратегически, морально несостоятельно лишено здравого смысла — и все же они собирались это сделать. Был элемент "О чем, черт возьми, вы, ребята, думаете?", — рассказал Салливан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Байден рассказал, о чем его попросил Зеленский в день вторжения рф.

Также мы сообщали о том, что у Байдена ответили на одно из главных оправданий войны от путина.