Как Россия готовила информационную почву к полномасштабному нападению на Украину

Объявляя свое решение о "специальной военной операции", Путин объяснил необходимость развязывания полномасштабной войны в Европе необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Несмотря на довольно быстрый отказ от этих сложных для рядового россиянина терминов, идеологическое обоснование агрессии свелось к борьбе с мифическими "нацистами". Но подготовка к войне не сводилась к пропагандистской кампании по дегуманизации украинцев и клеймению украинской демократии как "неонацистского режима". Сочетая инструменты военного, политического и информационного давления, Кремль пытался убедить мир в "легитимности" своих претензий и бессмысленности поддержки Украины.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал заявления и действия Кремля, предшествовавшие полномасштабному вторжению 24 февраля 2022 года.

"Ядерная угроза", "американские биолаборатории", "единнарод" и другие фейки

Кампания по дискредитации Украины, украинской государственности и украинцев как нации продолжается не первый год. В преддверии полномасштабного вторжения пропагандистская машина Кремля сосредоточилась на распространении псевдоисторического бреда Путина и других фейков. Они должны убедить не только россиян, но и иностранные правительства и граждан в том, что:

у России есть основания для претензий к Украине и "коллективному Западу";

Украина – тотально коррумпированное искусственное государство, failed state;

Украина (а не Россия) представляет угрозу безопасности и стабильности;

в Украине нет ресурса для отпора России и она обречена на поражение в случае открытого военного противостояния.

В июле 2021 года на официальном сайте Кремля была опубликована статья Путина "об историческом единстве россиян и украинцев". В этом опусе отрицается не только право украинцев на собственное государство, а существование украинцев как отдельной нации.

Эту же тему российский диктатор в своем видеообращении 21 февраля, посвященном признанию "независимости" "ЛНР" и "ДНР". В нем прозвучала едва завуалированная угроза уничтожения украинской государственности, которую якобы "подарил Ленин". Именно этот месседж был заложен во фразу: "Мы покажем вам, что такое подлинная декоммунизация".

Кроме традиционных обвинений в "неонацизме" и "геноциде народа Донбасса", незадолго до полномасштабного вторжения пропагандисты запустили в медиаполе несколько новых пугалок. В частности, угрозу восстановления Украиной ядерного статуса.

Соответствующие заявления сделали 21 февраля сделали Путин и министр обороны РФ Шойгу. А в декабре был запущен фейк о "грязной бомбе", которую якобы получили "азовцы".

Пропаганда продолжала безосновательно обвинять Украину в разработке бактериологического оружия в "американских биолабораториях" и подогревать конспирологию о причастности к искусственному созданию коронавируса.

Заявления о том, что Украина занимается созданием оружия массового уничтожения, усилились после вторжения. В то время, когда российские войска обстреливали ядерную установку "источник нейтронов" в Харькове, захватывали Чернобыльскую и Запорожскую АЭС и размещали там оружие.

Пропаганда активно, но безуспешно работала над созданием casus belli: Украину обвиняли в подготовке наступательных операций на Донбассе, о чем не было известно ни разведке мира, кроме российской, и других "провокаций", в том числе на территории РФ.

Стягивание войск к границам и кибератаки

Масштабным военным операциям должна предшествовать концентрация соответствующих сил и средств на приоритетных направлениях.

Стягивание российских войск к украинским границам началось еще весной 2021 года под предлогом подготовки к учениям "Запад-2021". Тогда российское командование перебросило в приграничные области две общевойсковые армии и три соединения воздушно-десантных войск. Численность группировки, состоявшей из 50 батальонно-тактических групп, украинская и западные разведки оценивали в 110 тысяч человек. С учетом 40-тысячной группировки в оккупированном Крыму на северо-восточном и южном направлениях было сконцентрировано большинство личного состава российских сухопутных войск того времени.

Учения "Запад-2021" официально завершились 15 сентября, но большинство вовлеченных в них военных и техники остались в Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской областях РФ. По данным ГУР Минобороны Украины, в ноябре на границе находилась почти 100-тысячная российская группировка.

В январе россияне, опять же под предлогом подготовки к учениям "Союзная решимость-2022", перебросили в Беларусь технику и личный состав.

Под тем же предлогом Россия в начале февраля заблокировала судоходство в Черном в Азовском морях. Примечательно, что еще в ноябре Кремль возмущался присутствием кораблей НАТО в Черном море и обвинял США в создании угрозы безопасности и стабильности и изучении театра военных действий на случай наступления ВСУ.

Составной подготовкой к нападению стала серия кибератак на украинские государственные и финансовые учреждения 14 января, 15-16 и 23 февраля. Они были направлены на правительственный сервис "Дия", ресурсы крупнейших банков, в том числе государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка", Верховной Рады, Правительства и министерств и т.д.

Заявление Генерального штаба ВС РФ 15 февраля о якобы отводе войск от украинской границы оказалось откровенной ложью: через полторы недели началось полномасштабное вторжение.

Расторжение Минских договоренностей

21 февраля Российская Федерация признала "независимость" созданных ею в 2014-м марионеточных образований "ДНР" и "ЛНР". Чтобы это выглядело не как личная блажь Путина, это решение "освятил" Совет безопасности РФ. Ее члены, депутаты Госдумы а такой главари псевдореспублик демонстративно попросили российского диктатора наконец-то прислушаться к "волеизъявлению народов Донбасса".

На следующий день российский парламент "ратифицировал" договор о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР".

Тогда же Совбез РФ "дал разрешение" Путину на применение войск за пределами России.

Правда, введение дополнительного российского контингента в оккупированные районы Донетчины и Луганщины состоялось накануне. Согласно п. 4 указов о признании фейковых "республик".

Эти действия стали очередным нарушением международного права, посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины и подтвердили односторонний выход России из Минских договоренностей. Они ведь предполагали политико-дипломатическое урегулирование конфликта и реинтеграцию ОРДЛО.

31 декабря 2022 года истек срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", за продление которого Верховная Рада Украины ежегодно голосовала до полномасштабного вторжения. Минские договоренности утратили свою актуальность.

Мобилизация в ОРДЛО

Чтобы расторжение Минских договоренностей по России выглядело как вынужденный шаг, пропаганда активно работала над созданием соответствующей картинки.

В феврале прошло несколько операций под чужим флагом, которые россияне пытались представить как акты агрессии против псевдореспублик и РФ. Активно нагнеталась истерия якобы из-за подготовки масштабного наступления ВСУ.

Ссылаясь на призрачную угрозу, руководители оккупационных администраций объявили 18 февраля массовую эвакуацию гражданского населения на территорию России. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ идти в наступление". Аналогичное заявление о подготовке "глубокого прорыва" сделал его "коллега" из "ЛНР" Леонид Пасечник.

В оккупированных городах чуть ли не круглосуточно звучали сирены воздушной тревоги, российские пропагандисты снимали сюжеты о вывозе женщин и детей и их обустройстве в лагерях Ростовской области.

Утром 19 февраля была объявлена всеобщая мобилизация в псевдореспубликах. Мужчинам призывного возраста запретили выезд за пределы ОРДЛО, а оккупационные военкоматы начали охоту на "резервистов".

У "челобитных", которые записали Пушилин и Пасечник, просьба признать "независимость" "ЛНР" и "ДНР" подавалась как просьба защитить их от Украины.

Российский ультиматум НАТО и дипломатические усилия Запада

Ужесточение военного присутствия на границе с Украиной стало фоном для "предложений", которые Министерство иностранных дел РФ выдвинуло Североатлантическому Альянсу в декабре 2021-го. Они включали:

отказ НАТО от дальнейшего расширения и гарантии невхождения Украины в Альянс;

отказ от размещения дополнительных войск в странах, вступивших в Альянс после 1997 года (а это 14 из 30 членов НАТО – центральноевропейские, балтийские и балканские государства);

отказ от проведения учений в Восточной Европе, в частности в Украине, Закавказье и Центральной Азии.

Фактически речь шла об ультиматуме, ведь Кремль требовал признать его "зоной влияния" на всю территорию бывшего СССР и Балканы, а также ограничить права стран Балтии и Центральной Европы в рамках системы коллективной безопасности.

В январе состоялись двусторонние переговоры США и РФ в Женеве и заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, посвященные Украине и безопасности в Европе.

Подтверждение готовности Вашингтона решать судьбу европейских стран за их спинами и делить континент на "сферу влияния" в Кремле прогнозированно не получили.

Даже после этого западные лидеры не прекращали попыток убедить Путина в том, что попытки навязать соседям свою волю силой не принесут пользы России, а Украина еще долго не сможет присоединиться к НАТО. Зимой прошла серия разговоров президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона, французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером. Но последний остался глухим до аргументов

Действия, которые совершал российский режим в течение второй половины 2021 – начала 2022 годов свидетельствуют, что Путин готовился к полномасштабному нападению и "окончательному решению украинского вопроса". Российский диктатор уже не скрывал откровенного раздражения самим фактом существования украинского государства. Обвинения, звучавшие в адрес Украины, неадекватные реалиям требования распределения сфер влияния, распространение фейков могут считаться информационным прикрытием нового этапа агрессии. Демонстрируя дипломатичность и осторожность в высказываниях, лидеры Украины и Запада пытались оставить Путину возможность "сохранить лицо" и отказаться от этой авантюры. Российский диктатор, очевидно рассчитывавший на маленькую и победную войну, попал в ловушку собственных иллюзий и веры в свою исключительность.