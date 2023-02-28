Зеленский травмирован: политпсихолог рассказал, как изменился президент Украины за год

Ранее у президента не было настолько сильных реакций, как сейчас, когда он говорит, к примеру, о событиях в Буче

За год полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский практически никак не изменился. Но, как и все украинцы, после 24 февраля 2022 года он сильно травмирован психологически.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Если ответить кратко на вопрос, как изменился Владимир Зеленский за год полномасштабного российского вторжения, ответ будет – практически никак. Мы видим фактически того же Зеленского. Безусловно, более травмированного, чем ранее. Но мы все психологически очень сильно травмированы после 24 февраля 2022-го", – сказал Ким.

По словам психолога, он не заметил особых изменений в поведении главы нашего государства. Зеленский, как и раньше, умеет восхищать своими поступками других людей и, как и раньше готов до последнего защищать свою страну и народ.

"В политическом контексте президент тоже особо не трансформировался. Его характер ответов на вопросы во время расширенной пресс-конференции в годовщину вторжения, то, как он реагирует на критику, – такие же, как раньше. Как Зеленский не воспринимал критику, так и не воспринимает. Как был подвержен потребности восхищать остальных людей – настолько же подвержен и сейчас. В этом плане особых изменений я не заметил", — отметил политический психолог.

Ким также подчеркнул, что даже на вопросы прессе президент отвечает ровно также, как и год назад.

"Он очень эмпатичен. И это замечательно. Но, опять-таки, его ответы на критические замечания, особенно от "5 канала", фактически совпадают с тем Зеленским, которого мы знали до 24 февраля 2022-го", – добавил Валентин Ким.

В сравнении с прошлым годом, очевидно, что Зеленский более травмирован. Ранее у него не было настолько сильных реакций, как сейчас, когда он говорит, к примеру, о событиях в Буче.

Полный текст читайте на сайте "Телеграфа" в статье: Зеленский и путин после года "Большой войны" – анализ от политического психолога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде рассказали, каким был Зеленский 24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину.