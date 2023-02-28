Могут ли мужчины выехать за границу для работы во время войны: юрист дал четкий ответ

Рабочая виза позволяла свободное пересечение границы до полномасштабного вторжения России, однако ситуация несколько изменилась.

Из-за военного положения, объявленного в Украине, большинство мужчин призывного возраста не могут спокойно уехать за границу. Конечно, законодательством предусмотрены и определенные исключения, однако, к сожалению, к ним не относятся те, кто имеет трудоустройство за границей. Как объясняет юрист Максим Боярчуков, рабочая виза пока не является основным основанием для выезда из Украины.

Об этом он подробнее объяснил в комментарии "Фактам ICTV". По словам Боярчукова, ранее рабочие визы, помогавшие украинцам легально трудоустроиться в любой из стран Евросоюза, пользовались большой популярностью среди наших соотечественников. Этот документ относился к категории долгосрочных, позволяя находиться за границей от года до трех, в зависимости от поданного заявления и желаемой должности.

С началом полномасштабной агрессии рф против Украины ситуация значительно изменилась.

"Что касается пересечения границы с рабочей визой стран ЕС, то она не является документом, подтверждающим право постоянного проживания за границей или статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации", — подчеркивает Максим Боярчуков.

Поэтому только на основании такого документа выехать мужчинам за границу не получится. Однако есть вариант, при котором подобная виза может стать одной из основных причин пересечения границы.

Как пояснили в пресс-службе МВД Украины, мужчинам, кроме визы и документа, подтверждающего личность, следует иметь при себе справку из военкомата. В этом документе должно быть указано, что гражданин, претендующий на выезд, имеет статус лица, не подлежащего призыву во время мобилизации и свободно путешествующего в другие страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине не так давно обновили перечень общий документов, разрешающих пересечение госграницы мужчинам.

Также мы писали, как изменился порядок въезда в Польшу для части украинских граждан. Теперь представителям польского Пограничного караула следует демонстрировать дополнительный электронный документ.