Прошел Афганистан и сражался за Украину: отец ветерана армии США рассказал о поступке сына

Мужчине было всего 28 лет

Отец погибшего в боях за Украину ветерана армии США Эндрю Питерса рассказал о том, каким был его сын при жизни и о его решении встать на защиту нашей страны, несмотря на большую опасность.

С Джоном Питерсом пообщались журналисты CNN. Мужчина рассказал им, что его сын служил в Интернациональном легионе обороны Украины. Перед тем, как он отправился воевать, украинское командование предупредило Питерса, что российское вторжение напоминает Первую или Вторую мировую войну.

"Даже тамошние командиры не сдерживали себя — они говорили, что это опасно, это не то, что Афганистан, это не то, что Ирак… это нокдаун-драка, это похоже на Первую мировую или Вторую мировую войну", — сказал Джон Питерс.

По его словам, несколько человек, услышав это, ушли. Но Эндрю не отказался от своих планов, сказав следующее: "Нет, я собираюсь терпеть это. Я собираюсь закончить это".

Отец погибшего за Украину воина вспоминает, что сын тяжело переживал весь ужас, который ему довелось видеть в ходе этой кровавой полномасштабной войны.

"Я до сих пор помню, как однажды он позвонил, сказал: "Папа, ты не представляешь, сколько разрушений и страданий здесь творится. То, что вы видите по телевизору, не соответствует действительности", — сказал Джон Питерс.

Перед тем, как отправиться на войну в Украину, мужчина служил в армии США в Афганистане. Эндрю Питерс погиб 16 февраля в бою с российскими оккупантами за свободу нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под обстрелами на Харьковщине погиб украинский военный, командир 2-й роты 83-го батальона 105-й бригады Сергей Король.