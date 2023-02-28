Американский политик о Залужном: "Он станет главнокомандующим сил НАТО"

Американский политик пророчит Залужному великое будущее

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого многие украинцы считают настоящим Героем нашей страны, является выдающимся генералом XXI века.

Такое мнение выразил американский политик и руководитель Республиканской партии по 45-му округу штата Нью-Йорк Борис Пинкус в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохаре на канале "Орестократія".

Говоря о том, что Украина вступила в завершающую фазу войны и сейчас крайне нуждается в помощи союзников с вооружением наступательного характера, Пинкус упомянул Валерия Залужного.

"Это выдающийся генерал, я считаю, XXI века. Рано или поздно он станет главнокомандующим сил НАТО. Я уверен в этом", — отметил американский политик.

Отметим, что генерал Валерий Залужный пользуется среди украинских граждан симпатией и большим доверием. Так, в ходе социального опроса, который был проведен National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии, выяснилось, что главнокомандующий ВСУ оказался в пятерке тех, к кому у народа позитивное отношение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в сети архивный снимок, на котором он с министром обороны Алексеем Резниковым запечатлены на фото с погибшим Денисом Монастырским и Евгением Ениным.