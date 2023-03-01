У Зеленского отреагировали на инциденты с беспилотниками в россии: "Паника нарастает"

Россиян все чаще охватывает паника

Ночные взрывы на военном аэродроме в российском Ейске не прошли незамеченными украинскими властями. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подобная ситуация вызывает у россиян немало паники, также нарастает процесс общественного распада. При этом чиновник подчеркивает, что Украина не имеет никакого отношения к этому и некоторым другим инцидентам. Речь, в частности, о панике в Санкт-Петербурге, где в небе был замечен неопознанный летающий объект.

Об этом Подоляк написал в собственном Twitter-аккаунте. Главная мысль советника Ермака заключается в том, что российским пропагандистам пора прекратить обвинять Киев в несанкционированных атаках, ведь мы обороняемся, а не нападаем.

"Украина не наносит удары по территории рф, — подчеркнул Михаил Подоляк. — Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома…"

По его словам, российские граждане серьезно паникуют из-за продолжения полномасштабной войны с Украиной, результатом которой являются многочисленные потери и санкции.

"В рф нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летальных объектов на объекты инфраструктуры", — отметил чиновник.

Видимо, он намекает, что сами россияне начинают "партизанить", чтобы прекратить кровопролитие на поле боя. Частично этот тезис имеет свое подтверждение с учетом количества поджогов военкоматов, которые с начала полномасштабного вторжения случаются в россии регулярно. Один из последних случаев произошел, кстати, в Петербурге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российское военное руководство попыталось оправдаться за инцидент 28 февраля, когда в Санкт-Петербурге на несколько часов закрыли воздушное пространство и остановили все рейсы. Ситуация получила такую огласку, что комментировать пришлось представителям минобороны рф.