Война — день 372: оккупанты пытаются окружить Бахмут и прорваться на Луганщине
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Оперативно о главном 2 марта
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 372 дня. Оккупанты фокусируют усилия на Донбассе и пытаются сломить сопротивление украинских защитников у Сватово и Кременной, а также пытается окружить Бахмут, к которому противник подбирается с трех сторон. При этом ВСУ в последнем хоть и продолжают стойко держать оборону, но вероятность их вывода из города не исключается.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 ПВО ВСУ сбивают более 80% воздушных целей, но оккупанты меняют тактику обстрелов Украины
О происходившем 27 февраля читайте в материале: Война — день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине
Информация за 28 февраля доступна в сводке: Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города
С данными за 1 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам