Война — день 372: оккупанты пытаются окружить Бахмут и прорваться на Луганщине

Оперативно о главном 2 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 372 дня. Оккупанты фокусируют усилия на Донбассе и пытаются сломить сопротивление украинских защитников у Сватово и Кременной, а также пытается окружить Бахмут, к которому противник подбирается с трех сторон. При этом ВСУ в последнем хоть и продолжают стойко держать оборону, но вероятность их вывода из города не исключается.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ПВО ВСУ сбивают более 80% воздушных целей, но оккупанты меняют тактику обстрелов Украины

О происходившем 27 февраля читайте в материале: Война — день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине

Информация за 28 февраля доступна в сводке: Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города

С данными за 1 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам