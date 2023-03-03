"Нам никогда не было легко": Данилов ответил на критику Запада по контрнаступлению Украины

Решение о действиях на фронте принимается военным руководством государства, а не политиками из других стран

Украинские защитники продолжат подготовку к масштабному контрнаступлению, в частности, защищая город-крепость Бахмут, несмотря на недовольство западных экспертов относительно целесообразности такого решения. По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, Украина уже была достаточно недооценена партнерами раньше. Это, по его мнению, и могло повлиять на нынешний масштаб российско-украинской войны.

В интервью "РБК-Украина" Данилов подчеркивает, что нынешняя оценка возможностей украинской армии на Западе весьма ложна. При этом эксперты неоднократно ошибались и перед этим, особенно когда заранее согласились с вероятным захватом Украины россией.

"Нам легко не было никогда, — подчеркивает политик. — Нам было тяжело, когда нас в то время бросили почти один на один с агрессором, хотя все знали, что будет война. Я имею в виду 24 февраля 2022 года. Помните, мы, начиная с октября-ноября 2021 года, умоляли дать средства противовоздушной обороны, дать оружие. То есть дать нам возможности защищать нашу страну. К сожалению, в то время такие решения не были приняты".

По мнению секретаря СНБО, все западные разведки ошиблись в своем отношении к возможностям россии, в то же время не предоставив корректных оценок ВСУ и вообще украинскому народу, который сразу же поднялся на защиту родного государства.

Алексей Данилов вспоминает, что к нему в кабинет не раз прибывали чиновники и политики из разных стран. И все они убеждали, что Украина проиграет, наше руководство уничтожат, а в разных регионах будут созданы специальные концлагеря. Почему-то на Западе были уверены, что украинцы способны вести только партизанскую войну.

"Я им говорил, что все они без исключения глубоко ошибаются, что они просто нас не знают. Я им объяснял, что мы два разных народа, мы от них отличаемся как луна от солнца, мы совершенно разные. Надо было, чтобы прошли эти сложные времена, очень непростой временной промежуток, чтобы они поняли, что это действительно так", — резюмировал чиновник.

Также он добавил, что как оборона Бахмута, так и контрнаступление ВСУ являются вопросами, рассматриваемыми исключительно военным руководством страны, в частности, Ставкой верховного главнокомандующего. И только там принимаются соответствующие решения по ситуации на фронте, отнюдь не исходя из "рекомендаций" западных экспертов.

Напомним, что в Украине хорошо понимают цену, которую придется заплатить, если увести военных из Бахмута. Это означает подставить под удар новые города — специально для читателей обозначили их на карте.

"Телеграф" также рассказывал, каково соотношение потерь украинских и российских военных на Бахмутском направлении. Число уничтоженных вражеских солдат поражает.