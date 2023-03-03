лукашенко не так прост: Данилов объяснил, почему путин так и не втянул в войну Беларусь

лукашенко уже много лет находится у власти, поэтому рассчитывать на то, что он бездумно согласится ввести свои войска в Украину, не стоит

Скорее всего, кремлевскому диктатору владимиру путину так и не удастся втянуть самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко в войну против Украины, ведь последний четко осознает вероятные последствия такого решения.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в развернутом интервью для "РБК-Украина", объяснив, что непризнанный мировым сообществом белорусский лидер не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

По его словам, многие годы у власти в Беларуси дают четкое осознание того, что лукашенко очень многогранный человек и просто так на уговоры путина точно не согласится.

"александр лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности председателя совхоза. И ни одного дня эту должность не покидал. Не надо считать, что он такой простой. Это многогранный человек. И несмотря на то, что владимир путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные решения, лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И потому я не думаю, что пути удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы российскому диктатору это удалось", – пояснил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время прошедшей встречи в резиденции владимира путина в Ново-Огарево, по предположениям Алексея Данилова, российский диктатор должен был склонять своего коллегу к вторжению в Украину.