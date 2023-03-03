Ушел на войну в декабре: в Донецкой области в бою погиб 19-летний военный

Прощание с воином состоится 4 марта

День за днем Украина продолжает терять своих лучших защитников и Героев, которые встали на защиту Родины в ходе кровавой полномасштабной войны. Стало известно о гибели молодого воина Виталия Хавера, который был родом из села Остапье Полтавской области.

Парень отправился защищать свою родную страну от российских захватчиков в декабре 2022 года. Проходил службу в воинской части А4355. Занимал должность стрелка-санитара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Решетиловской громады на Полтавщине Оксана Дядюнова.

"Молодой, упорный, веселый… улыбающийся… которому навсегда 19… он отдал самое дорогое – свою жизнь…", — написала она.

По словам Дядюновой, 26 февраля Виталий получил ранение в стрелковом бою в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Медицинский персонал госпиталя имени Мечникова делал все возможное, чтобы спасти жизнь Хавера. Но, к сожалению, чудо не произошло. 1 марта сердце военного остановилось.

Прощание с Героем состоится завтра, 4 марта, в его родном селе Остапье в местной Кресто-Воздвиженской Украинской поместной церкви в 12.00.

"Прошу прийти воздать честь Защитнику и провести Виталия в последний путь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего Воина. Навеки память о Защитнике Украины будет жить в наших сердцах и вечной болью останется в душах родных и близких людей. Вечная память Герою! Царство Небесное!", — добавила Дядюнова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою с российскими оккупантами погиб член знаменитой многодетной семьи из Львовской области. У мужчины осталась семья, супруга и дети.