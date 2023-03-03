Данилов считает, что путин — это современный Гитлер

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который нередко делает резкие заявления, когда речь идет о россии или ее президенте, эмоционально высказался о том, возможен ли мир между Украиной и страной-агрессором после окончания войны.

Он подчеркнул, что путин — это современный Гитлер, а с россией не о чем договариваться. Кроме того, между Украиной и россией 31 мая 1997 во времена президента Леонида Кучмы уже был подписан так называемый "большой" договор". В нем была подтверждена незыблемость границ, закреплены принципы сотрудничества, подчеркнуто уважение законов одного государства к другому. Однако всего этого сейчас нет. Об этом Данилов заявил в интервью изданию РБК-Украина.

Вместе с тем он подчеркнул, что некоторые до сих говорят о том, что с россией нужно договариваться. Тут же он напомнил, что оккупанты безжалостно убили сотни украинских детей. А в отношении путина секретарь СНБО заявил, что и вовсе задушил бы его.

"500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую забрал этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь. А некоторые говорят, что с ними о чем-то договариваться. Их надо уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны за все нести ответственность", — сказал Алексей Данилов.

Каждый летчик, который бомбил украинские города, как утверждает Данилов, обязательно окажется за решеткой. Также и все командиры частей, которые отдавали эти приказы, будут нести ответственность.

"Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Данилов сделал интересное заявление по деоккупации Крыма и намекнул на некоторые изменения в стратегии Украины.