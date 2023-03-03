Исторический рекорд: Притула показал броневики "Спартан", которые уже в Украине (фото, видео)

Первая партия "Спартанов" уже в распоряжении подразделений Сил обороны Украины

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула показал бронемашины Spartan, которые его фонд купил для ВСУ. Несмотря на негатив и критику общества, удалось приобрести в два раза больше машин, чем было запланировано.

Видеоотчетом волонтер поделился в социальной сети. По его словам, удалось купить 101 машину Spartan и 24 уже прибыли в Украину.

Сергей Притула поблагодарил бизнесменов и простых украинцев, которые жертвовали свои деньги в его волонтерский фонд. Сбор на "Спартаны" был объявлен еще осенью 2022 года на 50 бронемашин. С тех пор общество неоднократно интересовалось, где же обещанная военная помощь и возмущалось, что сумма в 100 тысяч долларов за одну единицу — это слишком дорого.

"Разве можно покорить страну, для народа которой нет ничего невозможного? За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Спартаны", наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации. 101 бронетранспортер", — отчитался волонтер.

Сергей Притула подчеркнул, что это первая большая партия военной помощи, которая поступает в ВСУ не в качестве международной помощи от других стран, а просто украинцы "скинулись и купили". Волонтер и координатор фонда Сергея Притулы Мелания Подоляк поделилась фото бронетранспортеров и отметила, что первая парти из 24 машин уже передана на нужды ВСУ.

"Собирали на 50 броневиков, получилось купить 101 (среди которых FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson). Уже привезли 24, остальное ждем вскоре. Вопрос есть? Вопросов нет", — написала она.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сергей Притула и Сергей Стерненко собрали 350 млн гривен на ударные дроны. Их максимальная дальность полета 800 км.