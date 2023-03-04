Война — день 374: оккупанты изменили тактику под Бахмутом и давят на Луганщине

Оперативно о главном 4 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 374 дня. Оккупанты усилили атаки в районе Кременной и Купянска, а также изменили тактику под Бахмутом, который они пытаются окружить. Вместе с тем ВСУ усиливают свое присутствие в воздушном пространстве над оккупированными территориями, а неопознанные беспилотники все чаще появляются и в российском воздушном пространстве. При этом, по данным разведки, решающая битва, которая определит исход войны, произойдет уже в ближайшие месяцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Информация за 1 марта доступна в сводке: Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам

С данными за 2 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 372: оккупанты обстреливают мирные города и устраивают провокации

О происходившем 3 марта читайте в материале: Война — день 373: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, в россии все чаще звучат взрывы