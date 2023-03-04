"Они кинули на Бахмут все": боец ВСУ рассказал, заканчивается ли техника у россиян (видео)

Основной удар россияне направили на Бахмут

У россиян возле Бахмута еще хватает тяжелой техники, однако они ограничены в возможностях ее применять, поэтому пехотные штурмы для них оборачиваются тяжелыми потерями.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (позывной "Стоун"), который находится непосредственно возле города, в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Они кинули сюда (под Бахмут, — ред.) все. Очень много техники сунут сюда и теряют в процентах очень много. Сконцентрирован основной удар сейчас тут", — сказал он.

Вместе с тем, военнослужащий отметил, что в восточной части города оккупанты пытаются прорваться через жилые массивы, которые были разрушены до основания. По его словам, по этим "лунным пейзажам" тяжелая техника просто не может пройти, поскольку из-за масштабных разрушений пространства для маневра там почти нет.

При этом он добавил, что этим оккупантов заставили выйти в чистое поле, на пристрелянные украинской артиллерией позиции. Также Волощенко добавил, что из-за этих потерь в технике россияне вынуждены снимать ее с других направлений, например от Авдеевки и Лимана, и перебрасывать ее к Бахмуту.

Боец ВСУ подчеркнул, что были дни, когда россияне на этом направлении теряли по тысячу человек и более, а дальше для них станет еще хуже, поскольку захватчики входят в пригороды, которые все это время готовились к уличным боям.

По его словам, бойцы ВСУ оснащены тепловизорами и приборами ночного видения, а потому даже ночные штурмы для россиян заканчивались плачевно.

"Наши парни их щелкают как семечки", — добавил Волощенко и подчеркнул, что бездумная тактика россиян рано или поздно приведет к тяжелым последствиям для всей линии фронта.

Напомним, Волощенко также рассказывал, что россияне перебросили под Бахмут свои элитные войска и пытаются атаковать город с трех сторон.