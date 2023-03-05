Отдавала ради победы все: под Бахмутом погибла боевой медик "Яра" (фото)
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До юбилейного дня рождения девушка не дожила меньше месяца
Бахмут остается очагом самых жестоких боев на фронте, где кладут свои жизни и получают ранения сотни украинских военных. В пятницу, 3 марта, оборвалась на этом направлении жизнь еще одного важного для ВСУ человека — боевого медика Яны Рыхлицкой, которая была частью 93-й бригады "Холодный Яр". До своего 30-летия "Яра" (позывной) не дожила меньше месяца — праздновать день рождения должна была 2 апреля.
Об очередной потере для Украины сообщили друзья Яны в сети Facebook. Они подчеркивают, что парамедик погибла во время эвакуации раненых военнослужащих из-под Бахмута.
До полномасштабного вторжения Яна Рыхлицкая работала на одну из IT-компаний. Начиная с февраля 2022 года активно волонтерила, а уже в мае решила стать ангелом-хранителем для многих бойцов, надев медицинскую форму. Знакомые Яны утверждают, что своей работой она смогла спасти не одну жизнь на фронте.
"Ты вложилась в Победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты лучшая была во всем. И в итоге отдала самое дорогое. Жаль только Победу не увидела. Но ты знаешь что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", — поделились воспоминаниями о подруге Татьяна Зенарт.
Сожалеют о потере и сами бойцы, которые поспешили отомстить за отобранную молодую жизнь — подписав один из снарядов именем Яны.
"Эта девочка не искала оправдания, как это делает 80% населения Украины и те, кто сбежал! Она оставила все и помогала военным, рискуя своей жизнью", — пишут бойцы.
В соцсетях сотни людей выражают соболезнования родным и близким погибшей, искренне скорбя по такой серьезной потере.
Стоит отметить, что медики — одна из самых уязвимых категорий на войне. Так, во время российского обстрела Святогорска погиб фельдшер ГСЧС Александр Цуркан. Враг прицельно ударил по спасательной станции.
Также "Телеграф" писал о смерти 19-летнего защитника Виталия Хавера из Полтавской области. На службу парень пришел только в декабре.