Отдавала ради победы все: под Бахмутом погибла боевой медик "Яра" (фото)

До юбилейного дня рождения девушка не дожила меньше месяца

Бахмут остается очагом самых жестоких боев на фронте, где кладут свои жизни и получают ранения сотни украинских военных. В пятницу, 3 марта, оборвалась на этом направлении жизнь еще одного важного для ВСУ человека — боевого медика Яны Рыхлицкой, которая была частью 93-й бригады "Холодный Яр". До своего 30-летия "Яра" (позывной) не дожила меньше месяца — праздновать день рождения должна была 2 апреля.

Об очередной потере для Украины сообщили друзья Яны в сети Facebook. Они подчеркивают, что парамедик погибла во время эвакуации раненых военнослужащих из-под Бахмута.

До полномасштабного вторжения Яна Рыхлицкая работала на одну из IT-компаний. Начиная с февраля 2022 года активно волонтерила, а уже в мае решила стать ангелом-хранителем для многих бойцов, надев медицинскую форму. Знакомые Яны утверждают, что своей работой она смогла спасти не одну жизнь на фронте.

Яна Рыхлицкая делала все для Победы

Волонтерки много не бывает, была убеждена девушка

"Ты вложилась в Победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты лучшая была во всем. И в итоге отдала самое дорогое. Жаль только Победу не увидела. Но ты знаешь что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", — поделились воспоминаниями о подруге Татьяна Зенарт.

Яна Рыхлицкая даже не имела собственной формы – ей отдали старый комплект друзья

Боевой медик постоянно углубляла свои знания

Сожалеют о потере и сами бойцы, которые поспешили отомстить за отобранную молодую жизнь — подписав один из снарядов именем Яны.

"Эта девочка не искала оправдания, как это делает 80% населения Украины и те, кто сбежал! Она оставила все и помогала военным, рискуя своей жизнью", — пишут бойцы.

"За Яру из Холодного Яра", — свидетельствует надпись на снаряде

Она очень любила животных

В соцсетях сотни людей выражают соболезнования родным и близким погибшей, искренне скорбя по такой серьезной потере.

Стоит отметить, что медики — одна из самых уязвимых категорий на войне. Так, во время российского обстрела Святогорска погиб фельдшер ГСЧС Александр Цуркан. Враг прицельно ударил по спасательной станции.

Также "Телеграф" писал о смерти 19-летнего защитника Виталия Хавера из Полтавской области. На службу парень пришел только в декабре.