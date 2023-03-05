Украинский депутат погиб в столкновении с вражескими диверсантами на границе: подробности
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Воин погиб на Харьковщине
Война в Украине продолжает забирать жизни, как её защитников, так и мирных граждан. Очередной жертвой российской агрессии стал депутат из Буковины, который встал на защиту родины с оружием в руках.
Об этом сообщает председатель Сокирянской громады Василий Козак.
Погибшим является Иван Варчук — депутат Сокирянского городского совета. Мужчина встал на путь воина, чтобы защитить свои землю от захватчиков, однако его жизнь оборвалась 4 марта. Это произошло на Харьковщине вблизи населенного пункта Бударки в результате столкновения с российской ДРГ.
"Непоправимая потеря, в которую нет сил поверить… Боль и уныние…. Ты всегда стоял бок о бок, ты был надеждой и опорой, верным другом, ты всегда имел ответы на все вопросы и разумные решения. Не забудем и не простим… Покойся с миром, Друг! Вечная тебе память и уважение! Спасибо за все!", — говорит Козак.
Варчук был председателем Сокирянской районной организации Аграрной партии Украины, начальником отдела муниципальной инспекции и депутатом городского совета. У военного остались двое детей, жена и мать.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области в бою погиб 19-летний военный.
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