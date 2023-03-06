Возможность доставлять боеприпасы остается: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

Враг пытается бить по мостам, но украинцы находят возможность снабжать город всем необходимым

Несмотря на попытки врага обойти украинских военных в Бахмуте, город по-прежнему находится в руках ВСУ.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 марта.

Так как сохраняется возможность снабжать наших военных в Бахмуте боеприпасами, продовольствием и медкаментами, ВСУ не намерены оставлять его.

"На Бахмутское направление есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", – сказал Череватый.

Оккупанты, по его словам, бьют по важным для украинских военных объектах инфраструктуры, в частности по мостам. Однако подразделения, которые держат оборону населенного пункта, разными способами находят возможность доставлять в город все необходимое.

В то же время спикер подтвердил, что автодорога Бахмут – Константиновка сейчас действительно крайне опасна.

Накануне Череватый опроверг данные о якобы отводе украинских войск из Бахмута. Он подчеркнул, что город находится под контролем сил обороны Украины.

Напомним, что накануне главарь банды "вагнера" решил "пригрозить" генштабу своей страны тем, что если его головорезы не будут получать боеприпасы в нужном количестве, то оставят Бахмут, из-за чего фронт может "посыпаться" до самой государственной границы.