В Венгрии ответили на приглашение Орбана в Киев: приедет после выполнения условий

В Венгрии говорят, что готовы к диалогу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после официального приглашения, видимо, все-же решил приехать в Киев, но "после выполнения всех условий".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1.

Он заявил, что венгерская сторона уже получила приглашение и сейчас визит премьера находится на этапе технической подготовки.

"Мы получили приглашение, и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", — говорит Сийярто.

На уточняющий вопрос, есть ли политическая воля осуществить визит, венгерский дипломат ответил, что "мы получили приглашение и ценим его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", — сказал он.

Стоит отметить, что такой уточняющий вопрос, по всей видимости, прозвучал неспроста. Все дело в том, что Венгрия с самого начала полномасштабного вторжения отличалась весьма неоднозначной позицией по поводу Украины. Там, например, довольно часто можно услышать антиукраинскую риторику, на которую приходится реагировать нашему МИД. Страна также тормозила финпомощь Украине от Евросоюза, а сам Орбан и вовсе мог открыто показывать свое недовольство Зеленскому.

Впрочем, как рассказали в ОП, приглашение представителя такой страны в Киев имеет свои причины. В планах украинской стороны провести диалог, чтобы переломить решение по отказу помогать Украине оружием.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Венгрии поставила Украине условие для вступления в ЕС.

Также мы сообщали о том, рискнет ли Венгрия статусом члена ЕС и НАТО ради российских денег.