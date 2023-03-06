Залужный и Сырский на заседании Ставки высказались по Бахмуту: что решили

Бахмут по-прежнему остается одной из самых горячих точек фронта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого Командующие оперативно-стратегическими группировками войск сообщили о ситуации на разных участках фронта.

Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский выступили за дальнейшее усиление позиций и продолжение оборонной операции. Об этом сообщает Офис президента.

"Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении наших позиций в Бахмуте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР МО Кирилл Буданов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также командующие родами войск и оперативных направлений. Вместе с тем участниками заседания стали члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте. Украинские военные не намерены оставлять этот город и сейчас остается возможность снабжать их боеприпасами, продовольствием и медикаментами.