Битва за Бахмут: генерал объяснил, почему россияне уже проиграли, и чего ожидать дальше

Россияне уже понесли под Бахмутом потери, которые делают даже его гипотетический захват "пирровой победой", отмечает генерал

В понедельник, 6 марта, во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего (президент Украины), главком ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский выступили за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций украинских воинов в Бахмуте.

В том самом городе на севере Донецкой области, который оккупанты штурмуют с конца весны прошлого года, но особенно усиленно – в последние три-четыре месяца.

О том, почему так важно было столь долго оборонять Бахмут, а также – почему даже его гипотетический захват не станет для россиян победой, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"В Бахмуте, дату окончательного взятия которого россияне снова и снова переносят, идут тяжелейшие бои. Наши отступают на очередной рубеж – по реке Бахмутке. К защитникам города подошли резервы. Удается отбивать продвижение противника по путям поставок логистики (с Часового Яра – через Хромово, с Константиновки – через Ивановское). С военной точки зрения ситуация по Бахмуту будет зависеть от того, насколько мы сможем удерживать эти логистические рубежи", – поясняет генерал Романенко.

При этом, по словам эксперта, даже захват Бахмута каких-то стратегических преимуществ противнику не даст. Но может быть угроза оперативного уровня. А именно – что, с учетом уже захваченного Соледара и гипотетически возможной оккупации Бахмута, россияне получат возможность дальше наступать на Часов Яр, Краматорск и Славянск.

"На данный момент своими задачами оперативного уровня россияне видят – с района Кременной-Сватово (с севера) нанести удар на юг. И, захватив Угледар, где они уже понесли колоссальные потери, с юга ударить на север. Таким образом охватить все наши силы на Донбассе, все наши города-крепости (Бахмут, Марьинку, Авдеевку и так далее). Надеемся, этих перспектив у противника не будет, благодаря эффективным действиям украинских войск", – подчеркивает Игорь Романенко.

Важно понимать, продолжает генерал, что у россиян, в отличие от нас, превалируют политические задачи.

"Так повелось еще со времен Второй мировой, которую в рф продолжают называть Великой Отечественной, хоть то была лишь часть общей войны. В СССР политические задачи превалировали над военными, из-за чего сотни тысяч, даже миллионы военнослужащих гибли без видимой на то причины. Этот подход сохраняется и в рф. Нагляднее всего мы это видим как раз таки по ситуации с Бахмутом, где уничтожены, наверное, десятки тысяч солдат агрессора. И его взятие, если оно даже случится, точно станет для рф пирровой победой", – поясняет Игорь Романенко.

А задачи нашей оборонительной стратегической операции второго этапа (первый был в прошлом году) заключается, по его словам, именно в "перемалывании" техники, личного состава противника.

"Важно продержаться до поставок в Украину, предположительно, в апреле танков, другой тяжелой боевой техники, с уже подготовленными расчетами. Когда подтянутся эти стратегические резервы, мы сможем нанести разящие удары по обескровленному противнику. Провести свои контрнаступательные операции, – отмечает генерал. – Есть одно "но". Россияне уже набрали 150-200 тысяч мобилизованных, кроме 300 тысяч, которых уже завели на фронт. Однако у противника не хватает для формирования данного резерва вооружения, бронетехники, нет времени и на соответствующую подготовку. Окно возможностей (до апреля) у агрессора стремительно сужается. Поэтому высшее военно-политическое руководство рф может решить использовать всё, что имеет, уже в марте. Бросив эти неподготовленные, но довольно массивные, резервы, пусть даже без должного вооружения и обмундирования, на наращивание своего наступательного потенциала на Донбассе. Либо сформировать где-то второстепенный удар. К примеру, между Сумами и Харьковом, перебивая нам логистику. К этому следует быть готовыми. Выдержать все удары – и нанести в нужное время и в нужном месте свои, отбрасывая оккупантов с нашей земли".