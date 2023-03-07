ВСУ нанесли ответный удар: россиян отбросили от важной трассы возле Бахмута

Судьба Бахмута еще не решена

Битва за Бахмут, которая продолжается многие месяцы, все еще не закончена, а украинские военные нанесли россиянам ответный удар.

Как говорится в материале The NYT, несмотря на то, что город находился в шаге от окружения, новоприбывшие бойцы ВСУ в субботу начали контрнаступление.

"Еще до того, как Украина активизировала свое наступление на россиян в Бахмуте в выходные дни, ее силы переместились, чтобы отбросить российские войска от последней главной магистрали, ведущей в город", — говорится в материале.

По всей видимости издание подразумевало трассу, которая соединяет осажденный город с Константиновкой.

В материале говорится, что такой шаг позволил сохранить важную линию снабжения, а также путь к отступлению, если таков приказ поступит от военного руководства.

Полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы, воюющей в Бахмуте, выразил уверенность в том, что город можно удержать.

"У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага из этого города", — сказал он, но добавил, что это будет зависеть от задач командования.

Издание напомнило, что город не имеет большого стратегического значения, однако теперь битва за него стала "решающим моментом войны", в которой стороны определяют, чья армия сможет сломить противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте. Кроме того, на заседании Ставки верховного главнокомандующего военное руководство высказалось за продолжение обороны города.