"Было понятно с первых часов": в США рассказали, как закончится война россии против Украины

Украинцев ждет еще много боев

Для россии война в Украине завершится стратегическим поражением, вне зависимости от того, сколько она будет продолжаться.

Как рассказал во время брифинга спикер Государственного департамента США Нед Прайс, впереди еще будет много боев, однако на исход войны это не повлияет.

"Было четко понятно с первых часов вторжения рф в Украину, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом россии", — сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что зимой интенсивность боев существенно снизилась, однако они все еще продолжаются на юге и востоке Украины.

По словам Прайса, российский диктатор не сможет достичь своих целей, поскольку украинцы показали, что могут не только стойко держать оборону, но и возвращать оккупированные территории. При этом он подчеркнул, что это не изменится.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Колин Каль ранее допустил, что война может затянуться. По его прогнозу боевые действия могут продолжаться от шести месяцев до трех лет.