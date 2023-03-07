Враг все сильнее давит на Бахмут: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы
Украинские военные продолжают удерживать Бахмут. У города нет критического значения в оперативном или стратегическом плане, считают эксперты. Захватить россиянам его нужно, но недостаточно, чтобы дальше наступать на Донбассе.
Как отмечают в Институте изучения войны, россияне уже потеряли столько техники и людей, сражаясь за город, что их атака, скорее всего, завершится после того, как они захватят его, если не раньше. Однако нанесенные российским войскам и в частности ЧВК "Вагнер" потери будет иметь положительные последствия за пределами поля боя. Сражения с врагом продолжаются не только в Бахмуте, но и северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Авдеевки.
По данным Генштаба ВСУ, основные усилия оккупанты сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлении. За сутки были отбиты более 140 атак врага.
Восток Украины
Враг пытался прорвать оборону украинских войска на Купянском и Лиманском направлении в районе Гряниковки (северо-западнее Сватово), Невского, Белогоровки, Федоровки (севернее и южнее Кременной). Продолжают идти бои возле Макеевки и Площанки, сообщает DeepState. Российские войска усиливают артиллерийское присутствие.
На Бахмутском направлении враг несет потери. При этом продолжается штурм города. Окрестности также под ударом — только возле села Дубово-Васильевка за сутки — 37 атак. Наступление велось в районе Белогоровки, Федоровки, Зализнянского, Ягодного, Ивановского. Аналитики Института изучения войны сообщают, что враг продвинулся в восточной части Бахмута. Враг продолжает двигаться в Забахмутке. Также российские войска снова активно атакуют по линии Раздоловка — Веселое.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг наступал в сторону Новокалинового, Красногоровки, Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки. В районе Угледара идут позиционные бои.
Юг Украины
Враг продолжает бороться за контроль над дельтой Днепра. Они ведут бои и применяют артиллерию на островах, однако распределение позиций не точно. Россияне опасаются украинского контрнаступления на юг Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мобилизация в Украине будет продолжаться. Вопрос обеспечения выплат военным также на контроле Минобороны, рассказала Резников.