Враг все сильнее давит на Бахмут: свежие карты боев в Украине

Оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут. У города нет критического значения в оперативном или стратегическом плане, считают эксперты. Захватить россиянам его нужно, но недостаточно, чтобы дальше наступать на Донбассе.

Как отмечают в Институте изучения войны, россияне уже потеряли столько техники и людей, сражаясь за город, что их атака, скорее всего, завершится после того, как они захватят его, если не раньше. Однако нанесенные российским войскам и в частности ЧВК "Вагнер" потери будет иметь положительные последствия за пределами поля боя. Сражения с врагом продолжаются не только в Бахмуте, но и северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Авдеевки.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия оккупанты сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлении. За сутки были отбиты более 140 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг пытался прорвать оборону украинских войска на Купянском и Лиманском направлении в районе Гряниковки (северо-западнее Сватово), Невского, Белогоровки, Федоровки (севернее и южнее Кременной). Продолжают идти бои возле Макеевки и Площанки, сообщает DeepState. Российские войска усиливают артиллерийское присутствие.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

На Бахмутском направлении враг несет потери. При этом продолжается штурм города. Окрестности также под ударом — только возле села Дубово-Васильевка за сутки — 37 атак. Наступление велось в районе Белогоровки, Федоровки, Зализнянского, Ягодного, Ивановского. Аналитики Института изучения войны сообщают, что враг продвинулся в восточной части Бахмута. Враг продолжает двигаться в Забахмутке. Также российские войска снова активно атакуют по линии Раздоловка — Веселое.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг наступал в сторону Новокалинового, Красногоровки, Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки. В районе Угледара идут позиционные бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает бороться за контроль над дельтой Днепра. Они ведут бои и применяют артиллерию на островах, однако распределение позиций не точно. Россияне опасаются украинского контрнаступления на юг Украины.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

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