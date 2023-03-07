Границами 1991 года не ограничится: глава Института нацпамяти дал печальный прогноз для россии

Агрессора нужно будет умиротворить и наказать, — эксперт рассказал, как это можно сделать

Есть большая вероятность, что война россии против Украины не остановится на восстановлении границ 1991 года и сдвинет границу рф, чтобы обезопасить Украину и другие страны от агрессии в будущем. Кроме того, россию ждет наказание за свои преступления.

Об этом в интервью "Телеграфу" высказался глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

По его мнению, есть две причины, почему война не закончится на российских границах:

потому что рф может начать войну против другой страны, и она разрастется;

потому что Украина должна быть уверена, что у россиян не будет желания и ресурсов возобновить агрессию спустя время.

"Это важная тема – каким образом россия будет умиротворена. Вот представьте, если бы на вас напал с оружием маньяк, вы его смогли обезоружить и посадить в тюрьму. Там же в тюрьме преступников не оставляют с автоматами, пистолетами и ножами. Там все забирают, и это справедливо. Россия должна быть наказана за свою агрессию, лишена права обладать инструментами для осуществления подобной агрессии как против Украины, так и против других стран в целом", — подчеркнул Дробович.

Он считает, что после поражения в войне против Украины россия или развалится на кучу вооруженных и воюющих между собой частей, или "закроется", превратится в еще более тоталитарное государство.

Лучше всего, уверен Дробович, было бы провести референдум в россии, желают ли все субъекты российской федерации и дальше там оставаться, — это было бы возможным после передачи под трибунал военно-политического руководства россии. "В идеале международный миротворческий контингент должен зайти туда для стабилизации ситуации. Или Россия сама должна выдать свое военно-политическое руководство для того, чтобы они попали под трибунал", — подчеркивает эксперт. Но для решения этого вопроса, по его словам, нужно сначала реформировать ООН, чтобы россия больше не имела права вето.

Дробович считает, что россия разрушила старый мировой порядок, и мы должны будем установить новый, при этом, возможна и некоторая экономическая депрессия в мире: "Эта "хрустальная ваза" рассыпалась. Уж ее обратно не собрать. Поэтому чтобы не резаться осколками, нужно подмести и поставить новую".

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