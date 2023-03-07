Долгожданное вооружение от союзников уже прибыло в Украину – официально

Польские партнеры стали посредниками при передаче систем Киеву

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, предоставление которых США согласовали в декабре 2022 года, наконец-то прибыли в Украину. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя вопросы военной помощи Киеву.

Подробнее он рассказал в интервью изданию LA RAZÓN. По словам Блащака, Польша является одним из крупнейших партнеров Украины во время полномасштабной войны и не только поддерживает мирное население, но и регулярно предоставляет вооружение и занимается транспортировкой техники.

"Должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши в Украину попали батареи Patriot и первые танки Leopard, — говорит польский министр. — Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров".

Блащак подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину польское правительство только оружия передало более, чем на 2,2 млрд евро. В эту сумму не входят затраты на подготовку и обучение украинских военных, а также последний пакет тяжелой техники, среди которых и знаменитые "Леопарды".

Затронул министр обороны Польши и вопрос поставки авиации, добавив, что это следует решать "на более широком союзническом уровне".

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что на поставки первых "Патриотов" понадобится около полугода. Очевидно, отличные результаты учений наших защитников за рубежом оказали положительное влияние и на сокращение срока передачи вооружения.

"Телеграф" также писал, на что способен ЗРК Patriot и где его будут применять в Украине.