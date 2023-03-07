Месяцы боев за Бахмут: названы четыре важных достижения украинской армии

Украинские военные девять месяцев ведут тяжелые бои за Бахмут

В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего, которую Владимир Зеленский провел 6 марта, особенно подробно была рассмотрена ситуация в Бахмуте. За то время, пока украинские военные обороняют город, им удалось добиться четырех основных достижений.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Бахмут остается самой горячей точкой на военной карте Украины. Несмотря на это украинским военным удается продолжать бои за этот город уже который месяц. По словам Снегирева, за тот долгий период боев за Бахмут со стороны украинской армии можно отметить следующие достижения:

бои ведутся девять месяцев и за это время в Украине успели провести мобилизационные мероприятия, численность сил обороны увеличили до миллиона;

за месяцы боев за Бахмут личный состав украинских военных успели обучить, и не только на полигонах в Украине, но стран НАТО. Речь идет об обучении и элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения;

Украина получила образцы этого вооружение. В данном случае речь идет о наступательных видах;

украинские защитники успели построить вторую и третью линию обороны.

Таким образом, после Бахмута российским захватчикам придется столкнуться с продолжением своих штурмовых действий, однако уже в городской застройке, вероятно, Славянска и Краматорска.

Полный материал с ответами Дмитрия Снегирева о Ставки верховного главнокомандующего читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Битва за Бахмут. Четыре выполненных задачи и шансы ВСУ на контрнаступление".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским военным удалось отбросить российских оккупантов от важной трассы возле Бахмута.