Шанс сберечь жизни: открыт сбор на беспилотный авиакомплекс для работы ВСУ в тылу врага

Нужную сумму необходимо собрать до 31 марта

Хотя украинские власти и международные партнеры делают все возможное для помощи бойцам Вооруженных сил Украины на фронте, некоторые потребности не успевают закрывать вовремя, и приходится приобщать к этому обычных украинцев. Так, волонтеры Юрий Сплин и Андрей Фреюк открыли сбор на беспилотный авиационный комплекс для ВСУ, который нужен для работы в тылу российских оккупантов и сохранения жизней украинцев.

Необходимый комплекс уже нашли, и его смогут передать уже в апреле 2023 года, но для этого нужно собрать 881 тысячу гривен до 31 марта.

Конкретную модель комплекса и направление, на котором он будет работать, не разглашают, чтобы не информировать врага, где у ВСУ появятся новые "глаза".

Однако известно, что комплекс состоит их двух дронов и наземной станции к ним, которые вместе проводят эффективную аэроразведку и могут помочь вовремя заметить перемещения врага и его маршруты логистики, что, в свою очередь, может помочь сберечь жизни украинским военным.

"Почему выбор пал именно на эту модель – она уже за последние 4 года прошла обкатку во многих подразделениях Вооруженных Сил Украины и очень хорошо себя зарекомендовала. Сейчас мы покупаем 2-ю (модернизированную/улучшенную) итерацию этого авиационного комплекса", — пишет Юрий Сплин.

Внести свою лепту в сбор можно по реквизитам: