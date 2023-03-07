"Там, где мы стоим – уже красное": военный объяснил, почему не стоит полностью доверять онлайн-картам войны

На картах могут быть некоторые неточности

Украинский военный рассказал, почему не стоит полностью доверять онлайн-картам войны. Хотя администрации самих карт также отмечают, что публикуют лишь наглядную информацию из доступных им источников, воин приводит живой пример.

Так, солдат ВСУ, ведущий TikTok-канал и называющий себя "Украинец", делится своими мыслями по поводу онлайн-ресурса Deep State. По его словам, иногда захваченные территории отмечают там, где еще стоят украинские воины.

"Мы когда стояли в "асфальтном районе" — несколько случаев, когда ночью мы уходили с побратимами с позиции. Открывали карту, а там она уже была красная, будто занята под орками", — говорит военный.

"Украинец" говорит, что несколько раз обращался к администраторам ресурса по этому поводу. В комментариях люди подчеркивают, что эта карта приблизительная. Есть некоторые претензии и к военному, мол, не понимают его претензии. Хотя есть бойцы, которые в комментариях делятся подобным опытом, когда их позиции тоже обозначали как захваченные.

Отмечается, что речь идет только о неточностях, возникающих при внесении данных в карту. Поэтому информацию рекомендуют использовать для наглядности.

Напомним, военный назвал города, которые окажутся под ударом, если ВСУ выйдут из Бахмута. Добавим, что уже было озвучено соотношение потерь на этом горячем направлении – разница поражает.