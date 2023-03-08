Враг продолжает попытки прорвать оборону Бахмута, Марьинки и не только: свежие карты боев в Украине

Враг сосредоточил усилия в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут и другие участки фронта. Аналитики ISW считают, что россияне не смогут использовать тактический захват Бахмута, если он им удастся, для получения оперативных результатов.

В отчете сказано, что после захвата города врагу придется выбирать между продвижением на Константиновку или Славянск — Краматорск. Россиянам придется выбирать, поскольку деградировавшие силы не смогут двигаться в нескольких направлениях. Также российским войскам может не хватать механизированных сил, необходимых для наступления за Бахмут, а тактические "штурмовые отряды", использовавшиеся при штурмах Бахмута, вероятно, неспособны вести маневренную войну.

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб. Украинские военные отбили более 100 атак за сутки.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступал возле населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское, Федоровка. Россияне продолжают терять тяжелую бронированную технику возле Червонопоповки, но при этом наращивают количество атак на Кременском и Белогоровском направлениях. Согласно данным DeepState, в районе Площанки у врага есть успех.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм города. Ведет безуспешное наступление в районе Берховки, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского, Клищеевки. Интенсивность боев высокая — из более чем сотни атак за сутки более 30 было только возле Орехово-Васильевки. Враг мог захватить восточную часть города к востоку от реки Бахмутка. Вражеские военные также продвигаются на юго-западе города. Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на северном и южном флангах.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг вел безуспешное наступление в сторону Олександрополя, Каменки, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки. Возле Марьинки зафиксировано более 20 атак. Согласно данным DeepState, российские войска захватили Веселое под Авдеевкой. Продолжается активный штурм украинских позиций, враг стянул силы. Есть продвижение российских войск на север от Водяного.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют о боях с украинскими силами на островах к югу от Херсона. Продолжаются обстрелы через Днепр.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

В Запорожской области враг строит оборонительные рубежи. В районе могут действовать силы вагнеровцев.

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и как по мнению экспертов закончится война в Украине. Активная фаза боев будет длиться еще несколько лет, а затем изменится.