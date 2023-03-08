Остатки тел идут в строительный мусор: оккупанты в Мариуполе поражают бесчеловечностью

В подвале одной из многоэтажек находилось 200 трупов погибших мирных мариупольцев

Российские оккупанты продолжают совершать преступления во временно оккупированном Мариуполе. Они выбрасывают останки тел мирных граждан в строительный мусор.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив фотографии дома, который захватчики снесли.

По его словам, в микрорайоне "Черемушки" по улице Новороссийская, 16 в подвале многоэтажки находилось 200 тел погибших мирных жителей города. Оккупанты извлекли всего около 70 тел, только тех, которые были целыми, а остальные выбросили в строительный мусор.

Этот дом, как отмечает Андрющенко, захватчики уже снесли. Он уверен, что к ответственности должны быть обязательно привлечены и те, кто занимается демонтажем домов.

"Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как и убийцы-оккупанты", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда Украина сможет вернуть оккупированный россиянами Мариуполь.