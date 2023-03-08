Прощание с легендарным Да Винчи: стало известно, где и когда похоронят Героя

Прощание с бойцом пройдет на родной для него земле

В Украине готовятся прощаться с легендарным украинский военным Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб, защищая Бахмут. Неравнодушным гражданам сообщили о времени проводов в последний путь воина.

Об этом на своей странице написал брат военного Вадим Коцюбайло.

"Да Винчи" будет похоронен в Киеве 10 марта, а прощание с ним будет проходить на родной для него земле — в селе Бовшев.

"Прощание с нашим Легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом ДаВинчи, сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родной земле – с. Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после в Церкви. Похороны пройдут 10.03.2023 в Столице Украины", — сообщает Вадим Коцюбайло.

Напомним, трагическая весть о смерти "Да Винчи" пришла 7 марта. Самый молодой командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Воин получил смертельное ранение — осколок попал в его шею.

Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Кроме того, его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии.

Напомним, ранее мы писали о том, что герой Да Винчи при жизни записал мощное видео к украинцам.

Также мы сообщали о том, что Зозуля отреагировал на смерть Да Винчи.