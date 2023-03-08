"Защитница, учительница, мать": Залужный тепло поздравил украинок и поделился яркими фото героинь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 559
Залужный благодарен всем без исключения
В честь Международного женского дня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мощно поздравил прекрасную половину человечества и показал фото наших красавиц-защитниц.
Свое обращение к женщинам он опубликовал на своей странице в Facebook.
Залужный поблагодарил каждую украинскую женщину, за вклад, который она вносит на своем "фронте".
"Украинская женщина сегодня – кто Она?
Защитница, рискующая жизнью ради Родины.
Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь.
Врач, героически спасающий жизнь.
Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководительница компании, спортсменка, юристка, дизайнерша, журналистка или успешная представительница любой другой профессии.
Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка.
Жена, ожидающая дома. Или которую ждут дома.
Дочь, которая гордится родителями и ставшая для них надежной опорой.
Каждый день вы вносите бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", — сказал Залужный.
Также к своему посту главнокомандующий прикрепил фото наших отважных и в тоже время нежных красавиц, которые ежедневно приближают нашу победу.
Напомним, ранее наших женщин с праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский.