Уже в ближайшие дни: в НАТО сделали тревожное заявление по Бахмуту

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что недооценивать врага нельзя

В НАТО не исключают падение обороны Бахмута, за который ведутся тяжелые бои в течение девяти месяцев. Это может случиться уже в ближайшие дни.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Совета министров иностранных дел ЕС с министрами обороны, передает издание The Guardian.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", — сказал он.

В то же время Столтенберг добавил, что это не обязательно станет переломным моментом в полномасштабной войне в Украине, однако недооценивать врага нельзя.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд евро", — подытожил генсек НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные начали контрнаступление несмотря на то, что Бахмут был в шаге от окружения. Нашим защитникам удалось отбросить оккупантов от важной магистрали, ведущей в город. Это в свою очередь позволило сохранить линию снабжения.