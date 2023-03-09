Российские войска пытаются обойти Бахмут: свежие карты боев в Украине

Враг ведет обстрелы прифронтовой зоны и атакует ракетами тыл

В НАТО считают, что российские оккупанты могут захватить Бахмут уже в ближайшие дни. Однако даже в этом случае, быстрый прорыв российских войск за Бахмут маловероятен.

Об этом пишет Институт изучения войны в отчете. Эксперты не обнаружили никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Враг продолжает наносить наземные удары по линии Купянск — Сватово — Кременная, в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, наступление врага продолжается на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки отбито более 110 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг атаковал в районе Гряниковки, Спорного, Белогоровки. Российские оккупанты незначительно продвигались восточнее Спорного. Бои идут в лесах Кременной, возле Макеевки и Площанки. В районе Гряниковка — Лиман первый враг активизировался, сообщает DeepState.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

Враг продолжает наступление в Бахмуте, но обойти город ему не удалось. Враг мог приблизиться приблизились к участку трассы Т0504 на юго-западе Бахмута (трасса, соединяющая Бахмут с Константиновкой). Российские источники заявляют о частичном окружении украинских войск возле западного берега Бахмутки. Есть данные о наступательных действиях России в районе Клищеевки — этот населенных пункт под контролем врага с января 2023 и это может указывать на то, что украинские силы оттеснили российские войска дальше от трассы Т0504, считают эксперты. Враг наращивает количество наступательных операций к северо-западу от Бахмута. Это может быть направлено на то помешать украинским контратакам в будущем, которые могли бы ослабить давление на украинские силы в Бахмуте. Согласно DeepState врагу частично удалось войти в Дубово-Васильевку. Этот маневр может быть связан с попытками зайти в Богдановку. Атаки врага отбили в Орехово-Васильевке, Дубово-Васильевке, Бахмуте, Ивановском, Олександро-Шультином.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Российские источники заявляют про наступление в районе Красногоровки и захват Веселого. Враг поменял тактику в Марьинке — вместо атак в лоб, пытается заставить уйти атакуя с боков. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг наступал в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Новомихайловки, Марьинки, Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На Херсонщине и в Запорожской области без изменений. Артиллерия ВСУ бьет по местам концентрации сил врага и складов с боеприпасами. Российские источники утверждали, что 8 марта украинские войска высаживались на острова дельты Днепра третий день подряд. Продолжаются позиционные бои.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал про ракетную атаку по Украине, начавшуюся после полуночи 9 марта. Взрывы прозвучали в десятках мест по всей стране, есть повреждения объектов энергосистемы.