Швейцария упорно не дает Украине танки-"копию Leopard": журналисты нашли причину

Реэкспорт в Украину вооружения швейцарского производства до сих пор остается открытым вопросом

Швейцария не спешит оказывать Киеву военную помощь и накануне отклонила ходатайство фракции либералов, в рамках которого страна могла бы реэкспортировать в Украину мощное вооружение собственного производства. Среди аргументов уже привычны "нейтралитет" и нежелание быть пособником одной из враждующих сторон.

Как пишет defence-ua, в настоящее время Украине остается лишь надеяться на выход, который позволит реализовать вариант с выкупом для ВСУ бывших "итальянских" Leopard 1A5, принадлежащих швейцарской компании RUAG. Другой вариант – это поставка швейцарских Pz 87, больше известных как лицензионная копия Leopard 2A4. Сделать это могут, сняв танки с хранения для третьих стран, ускорив таким образом их передачу для ВСУ. В то же время вопрос, почему Швейцария так упорно отклоняет любые просьбы относительно реэкспорта оружия в Украину, остается открытым.

По данным агентства Bloomberg, дело может быть в том, что в 2022 году поставки оружия и военного оборудования заняли всего 0,25% от всего экспорта Швейцарии. На бумагах, конечно, данные совсем другие — увеличение оборонного экспорта на 22%. То есть, до 1 млрд долларов.

Процесс зарядки 35-мм снарядов

Что касается статистических данных, то Швейцария зарабатывает в большинстве своем именно на поставках элементов к вооружению. К примеру, "на бумаге" крупнейшим покупателем оборонной продукции в 2022 году в Швейцарии стал Катар, скупивший большое количество систем ПВО и прочего. Его показатель составил 213 млн долларов. В то же время доля в более чем 50% поставок пришлась именно на европейские страны, ведь именно они и покупают швейцарские комплектующие для производства собственного оружия.

Агентство отмечает, что оборонный экспорт Швейцарии – крайне специфический сектор, который даже политики этой страны не до конца понимают и не могут найти в нем внешнеполитическую выгоду.

Поэтому они и упорно отказываются помочь Украине и отвергают вероятность реэкспорта оружия для ВСУ, которое необходимо "еще на вчера", а соответственно, может быть продано по выгодным ценам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что традиционно нейтральная Швейцария отклонила просьбу Испании передать Украине две установки ПВО собственного производства, хотя итоги разговоров о поставке этого вида вооружения были положительными.