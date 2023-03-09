"Припадок и радикальный шаг": эксперт объяснил, почему россия использовала "Кинжалы" против Украины

Новую ракетную тактику рф "Телеграфу" прокомментировал Александр Коваленко

Изменение тактики массированных ракетных обстрелов Украины с использованием ракет "Кинжал" связано с попыткой россии гарантированно поразить именно важные инфраструктурные или другие ценные объекты. Такое мнение "Телеграфу" высказал военный обозреватель, блогер, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, 9 марта российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры, в ходе которой задействовали рекордное количество авиационных ракет "Кинжал". В запасах россиян их не так много.

"На самом деле "Кинжал" — это уникальная гиперзвуковая ракета, которую российская федерация на сегодняшний день фактически не может производить. Я понимаю, что мы вообще не узнаем, куда именно они попали ими. Но их использование — это применение по объектам, которые именно в планах российского оккупационного командования важны и имеют какое-то стратегическое значение. Итак, если они используют "Кинжалы", то это не для какого-то террористического акта, например, чтобы уничтожить многоэтажку, или какой-нибудь сарай. А именно удары по весьма важным объектам энергетической инфраструктуры или иного порядка", — отмечает эксперт.

По его словам, если говорить о шести выпущенных "Кинжалах", то речь фактически может идти о шести пораженных целях ракетами, "которые не может перехватывать наша ПВО, и имеющих достаточно мощную боевую часть, чтобы нанести серьезные поражения и разрушения".

"Именно исходя из этого, делаем вывод: россияне пошли на достаточно такой радикальный шаг, потому что вообще-то за весь 2022 год было использовано почти такое же количество — шесть-семь ракет Х-47М2 "Кинжал". Следовательно, у них был какой-то такой истерический припадок", — говорит Александр Коваленко.

Отвечая на вопрос, почему россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины, ведь, учитывая весну, риски масштабных блэкаутов снижаются, военный обозреватель ответил: "Потому что они д*билы".

"В общем, они не изменили своей тактики по нанесению ударов по критической инфраструктуре, — продолжает блогер, — потому что у россиян, оказывается, вообще плохо с пониманием ситуации. Мы ожидали, что они начнут наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, а также по объектам водоснабжения, а сейчас мы видим, что продолжают наносить обстрелы по энергоинфраструктуре. Хотя уже за эти месяцы они должны были понять, что мы адаптировались к этим ударам. Даже сегодня. Разве у нас есть какой-то блэкаут из-за этих ударов?! То есть, можем говорить, что их тактика с одной стороны свидетельствует: россияне действительно достаточно серьезно отстают в планировании и сборе аналитической информации. Но с другой стороны это как-то все настолько примитивно и банально, что тоже настораживает. Неужели такое возможно?!".

Как сообщалось, вместе с тем ядерная угроза стала еще ближе — из-за российских обстрелов Запорожская АЭС в шестой раз за время оккупации полностью обесточена. Станция в режиме блэкаута – горючего для поддержания стабильности хватит на 10 суток.

Также "Телеграф" писал, что Киевщина стала одним из регионов, пострадавших при вражеской массированной ракетной атаке в ночь на 9 марта. В области слышали звуки работы средств ПВО, однако столицу встряхнули несколько мощных взрывов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, часть из них произошла в Голосеевском районе.