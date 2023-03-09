Нужно больше строить своего: украинский бронеавтомобиль чудом вывез людей живыми из-под обстрелов (видео)

Бронемашина сильно пострадала, но спасла военных от гибели

Не только люди ежедневно поражают подвигами в ходе противостояния российской агрессии в Украине, — чудеса демонстрирует и техника. В частности, бронеавтомобиль украинского производства "Новатор", который смог вывезти военных живыми из-под сильного обстрела.

О том, что обстрел действительно был серьезным, можно судить уже по одному только внешнему виду бронеавтомобиля. В компании-производителе "Украинская бронетехника" показали видео, на котором видно, что транспортное средство продырявлено, дымит, стоит на пробитых колесах, имеет проблемы с мостами, но, что более важно, — оно вывезло всех живыми из-под обстрела. Интересно, что в кузове авто были гранатометы, но они, к счастью, не сдетонировали.

"Сегодня мой второй день рождения, ребята!", — первые слова водителя бронеавтомобиля "Новатор", который во время выполнения боевого задания попал под минометный обстрел.

"Главное — все живы. А "Новатор" мы восстановим. Наша сервисная бригада уже готова поработать над скорейшим возвращением машины в строй", — комментируют ситуацию в "Украинской бронетехнике".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика (но эмоциональность автора ролика вполне можно понять).

В комментариях украинцы от души порадовались, что военные смогли выехать из-под обстрела живыми, а также заметили, что Украине не помешает производить больше своей техники.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как украинские военные с помощью 3Д-принтера совершенствуют боеприпасы прямо на передовой под Бахмутом.