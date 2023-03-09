На международной конференции в Риме кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш восхитился мужеством украинских женщин

Кандидат в премьер-министры Ливана отметил героизм украинских женщин и вспомнил о бесправности ливанских.

Во время официального визита в Рим кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш высоко отметил героизм украинских женщин и обратил внимание на катастрофическое обеспечение прав женщин в Ливане.

"В эту символическую дату 8 марта, Международный день прав женщин, я напоминаю вам, что множество украинских женщин страдает от бомбардировок в своей стране. Но при этом тысячи из них ежедневно защищают свою родину с оружием в руках на фронте. А ливанские женщины даже не имеют права давать гражданство своим собственным детям!" — в частности, отметил Арфуш.

Это выступление было сделано во время международной конференции "Ситуация в Ливане: будущее", которая была организована Институтом Фридмана в итальянском парламенте. Главными гостями конференции стали кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш и итальянский депутат Роберто Баньяско (Forsa Italia).

"Итальянско-ливанские отношения берут свое начало со времен обретения Ливаном независимости! И до сегодняшнего дня Италия всегда на стороне Ливана! Нет необходимости еще раз напоминать, что наши итальянские солдаты находятся среди миротворцев ООН в южном Ливане, а миссию UNIFIL возглавлял итальянец", — отметил Баньяско.